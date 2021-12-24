В аеропорту «Бориспіль» затримали чоловіка, який сховав під одягом шість «iPhone» (фото)
Орієнтовна вартість техніки, яку намагався ввезти чоловік, становить 200 тисяч гривень.
Як повідомляє пресслужба Київської митниці, чоловік прямував рейсом із Об’єднаних Арабських Еміратів.
Шість «iPhone-13 Pro Max» митниками спільно з прикордонниками було виявлено у нашого співвітчизника під час перевірки авіапасажирів.
“Чоловік не вигадав нічого кращого, як примотати мобільні телефони разом з упаковками до власного тіла і прикрити їх верхнім одягом. Схожий таким чином на черепашку-ніндзя, громадянин привернув до себе увагу відразу кількох контролюючих служб”, – розповіли митники.
Згідно з чеками, вартість виявлених телефонів становить біля 200 тисяч гривень. Ринкова ціна в Україні цієї моделі значно дорожча.
Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України (приховування від митного контролю).
Санкція статті передбачає сплату штрафу у розмірі 100% вартості товарів та їх конфіскацію. // Діло