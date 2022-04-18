На Одещині 60-річного чоловіка підозрюють в підпалі будинку співмешканки

Подія сталася в селі Троїцьке. Поки жінки не було вдома, правопорушник взяв п’ятилітрову ємність з розчинником, підпалив її і закинув на дах. Місцеві жителі викликали пожежників, і ті оселю загасили. Ніхто з людей не постраждав, але вогонь завдав житлу значних руйнувань.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному він зізнається і пояснює, що має багато образ на співмешканку.

Слідчі оголосили фігуранту підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу, передбаченому ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Одеське районне управління поліції № 2