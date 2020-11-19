На Одещині чоловік вбив жінку. Каже, що «голос» наказав

На Одещині поліцейські оперативно затримали підозрюваного у вбивстві одинокої жінки

43-річну потерпілу з шістьма ножовими пораненнями виявили вчора вранці за місцем мешкання в одному з сіл Болградського району. Сліди з місця злочину привели правоохоронців до її 26-річного односельця.

З’ясувалося, що молодик був частим гостем убитої і в день злочину з нею випивав. За словами підозрюваного, під час застілля йому несподівано почувся голос, що наказав вбити господиню. Він взяв зі столу ніж і кілька разів вдарив ним жінку у шию.

Скривавлене знаряддя злочину поліцейські знайшли вдома у фігуранта, він приховав його у вбиральні. Молодика затримали в порядку ст. 208 КПКУ. Йому повідомили про підзору в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 ККУ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність підозрюваного.

Вартові еспресо за матеріалами Болградського відділення поліції в Одеській області