$2000 за сприяння в приватизації квартири – судитимуть службову особу

Київською окружною прокуратурою м. Харкова направлено обвинувальний акт до суду стосовно керівника дільниці одного з комунальних підприємств м. Харкова за фактом прийняття обіцянки неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Новікова, досудовим розслідуванням встановлено, що керівник дільниці комунального підприємства м. Харкова, маючи інформацію про те, що у чоловіка не приватизована квартира, зателефонував йому та повідомив, що їм необхідно зустрітись з приводу подальшої приватизації вказаного житла.

Під час телефонної розмови вказана службова особа також зазначила, що чоловік повинен надати йому 2000 доларів США для подальшого сприяння з його боку в оформленні документів на приватизацію зазначеної квартири.

Також керівник дільниці комунального підприємства акцентував, що у разі не надання вказаної суми та відмови від зустрічі, ним будуть вжиті заходи через судові органи до виселення потерпілого з квартири та зняття з реєстрації з подальшою неможливістю приватизувати зазначене житло.

Під час зустрічі чоловік пообіцяв вказаній службовій особі надати йому неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США, яку керівник дільниці комунального підприємства прийняв.

22 вересня 2021 року окружною прокуратурою направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно вказаної службової особи.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури