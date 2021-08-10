На Одещині двох іноземців викрили під час спроби обікрасти приватне житло

Слідчі оголосили зловмисникам підозри за ч.3 ст.15 та ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Громадяни Грузії віком 32-х та 33-х років серед білого дня перелізли через паркан до обійстя жительки Авангарду і намагалися проникнути в будинок. Втім господарі, які попіклувалися про захист свого домоволодіння, встановивши відеокамеру з охоронною сигналізацією, отримали на телефон повідомлення про непроханих гостей. На місце події негайно прибули сусіди, представники охоронної фірми та поліцейські.

Правопорушники кинулися тікати, але одразу були затримані. Старший за віком чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів: він є підозрюваним у справі про крадіжку, яку розслідують одеські правоохоронці.

Останній злочин іноземців слідчі кваліфікували як замах на крадіжку, поєднану з проникненням на приватну територію. На час досудового розслідування фігурантів помістили до слідчого ізолятора. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Одеське районне управління поліції № 2