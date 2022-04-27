На Одещині група осіб незаконно привласнила землі в Затоці вартістю майже два мільйона гривень

Зловмисники шахрайським шляхом заволоділи двома земельними ділянками загальною площею 10 соток з базою відпочинку Державного агентства водних ресурсів України і продали їх.

Слідством було встановлено, що у змові діяли двоє жителів Білгорода-Дністровського віком 43-х та 44-х років, один з яких – приватний землевпорядник.

Спільники виготовили фіктивну технічну документацію на будинки, які нібито звели на земельних ділянках Затоківської селищної ради, і з цими документами пройшли всі інстанції для того, щоб приватизувати землі під неіснуючими спорудами. Наділи правопорушники оформили на підставних осіб і вже від їхнього імені за довіреністю продали добросовісним покупцям.

За результатами досудового розслідування цієї оборудки, яке проводять слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, на відчужене у протиправний спосіб майно було накладено арешт.

«Старшому за віком фігуранту правоохоронці оголосили підозру в пособництві підроблення офіційних документів та їх використанні, а також шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою в особливо великих розмірах (ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 та ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України). Його спільнику повідомлено про підозру в пособництві у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою в особливо великих розмірах, та підробленні офіційних документів і їх використанні (ч.5 ст.27, ч.4. ст.190 та ч.ч.3 і 4 ст.358 ККУ). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. В ході досудового розслідування буде встановлюватися повне коло осіб, причетних до даного злочину», — розповіла заступниця начальника відділу — начальниця слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу поліції Мирослава Ніколішена.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області