На Одещині іноземець саджав на ланцюг сина своєї співмешканки

50-річний чоловік, в стані алкогольного сп’яніння, вдарив в обличчя 10-річного сина своєї співмешканки та прив’язав його за ногу ланцюгом до батареї.

Про такий метод виховання дитини в правоохоронні органи заявила бабуся хлопчика, якій пожалілася онучка — старша на п’ять років сестра підлітка.

Мати ж дівчинки та хлопчика, яку неодноразово поліцейські притягували до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків, каже, що не бачила, щоб співмешканець ображав її дітей.

В ході досудового розслідування з будинку родини поліцейські вилучили ланцюг, яким правопорушник «виховував» хлопчика, та інші речові докази його протиправних дій.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Йому загрожує до п’яти років позбавленням волі.

Болградське відділення поліції в Одеській області