На Одещині оголосили підозру шахраям, які заволоділи земельною ділянкою в Затоці вартістю понад два мільйона гривень

Зловмисники – жителі Білгород-Дністровського району віком 44-х та 46-ти років. За скоєне їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування, яке проводять слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, встановлено, що ініціатором оборудки з землею був молодший за віком чоловік.

Заручившись за винагороду підтримкою знайомого, від якого йому потрібні були лише паспорт та картка платника податків, правопорушник організував відчуження земельної ділянки на свого спільника, а в подальшому за довіреністю збув її за 80000 доларів США шляхом дарування.

Наразі обом громадянам правоохоронці повідомили підозру в заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману за попередньою змовою (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України). А організатору ще й у використанні завідомо підробленого документа (ч.4 ст.358 ККУ). Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідство, направлене на притягнення до відповідальності всіх учасників злочину, триває. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одеської області