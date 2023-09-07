Під Києвом чоловік підірвав себе гранатою (відео)

У місті Вишневе (Київська область) сьогодні, 7 вересня, загинув чоловік унаслідок вибуху гранати.

Про це розповідає начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Зазначається, що подія сталася близько 16 години. Жителі міста Вишневе повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок.

В одному з помешкань поліцейські Бучанського управління поліції Київської області виявили тіло 47-річного чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М-50.

“За попередніми даними громадянин вчинив самогубство”, – додав Нєбитов.

Помешкання зазнало ушкоджень. Окрім загиблого, із місцевих жителів внаслідок вибуху ніхто не постраждав.