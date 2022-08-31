Поліцейському, якого піймали із $500 за невручення повістки в армію, пом’якшили обвинувачення і покарали штрафом

Сарненський районний суд Рівненської області визнав співробітника поліції винним у проханні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 25 серпня.

14 червня цього року дільничний офіцер поліції спільно зі своїм напарником проводили оповіщення громадян, які призиваються на військову службу. Зокрема, поінформували і одного чоловіка, що він мусить з’явитися для мобілізації та направлення на військову службу до Збройних Сил України.

Згодом поліцейський усно повідомив чоловіку, що той мусить заплатити 500 доларів США йому і працівникам Сарненського РТЦК (Районний територіальний центр комплектування, колишній військкомат — ред.). Гроші мають бути надані у максимально стислий строк за невручення повістки про виклик за мобілізацією і непритягнення до відповідальності за ухилення від військової служби.

Наступного дня громадянин приніс 18000 гривень, що приблизно становило еквівалент суми в доларах. Після отримання коштів поліцейський був затриманий співробітниками ДБР.

Початково дільничний офіцер підозрювався за ч.3 ст.368 ККУ — у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди і у змові з невстановленими працівниками Сарненського РТЦК. У такому випадку підсудному загрожувало від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Та ще на стадії досудового слідства підозрюваний і прокурор уклали угоду про визнання винуватості. При цьому було пом’якшено кваліфікацію дій до ч.1 ст.368 ККУ, виключивши вимагання і скоєння злочину за попередньою змовою.

Суд призначив узгоджене сторонами покарання — 17 тисяч гривень штрафу із забороною працювати в правоохоронних органах на 1 рік.