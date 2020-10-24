На Одещині пенсіонер зарубав сокирою колишню дружину

У Лиманському районі Одеської області затримано 70-річного чоловіка, який убив сокирою колишню дружину.

Як повідомили в Лиманському відділі поліції, чоловіка затримали вчора в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що подружня пара давно розлучилася, але, не маючи можливості роз’їхатися, жила під одним дахом і постійно конфліктувала.

Під час останньої сварки на побутовому грунті чоловік розбив жінці голову, внаслідок чого вона отримала черепно-мозкову травму, від якої померла.

Тіло 69-річної потерпілої виявили діти, які приїхали до батьків додому. Пояснити їм, як це сталося, батько не зміг.

З місця події поліцейські вилучили сокиру, закривавлений одяг та інші речові докази.

За даними поліції, зловмисник вже був судимий за замах на вбивство знайомого.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. // Діло