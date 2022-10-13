Педофіл з Дніпра вчинив розпусні дії стосовно 5-річної дівчинки

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру громадянину за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, 11 жовтня 2022 року мешканець м. Дніпра, перебуваючи в одному із гуртожитків міста, помітив 5-річну дівчинку, яка вийшла до коридору. Взявши її за руку, повів до туалету, де вчинив розпусні дії щодо дитини. Зловмисника спіймала на гарячому матір дівчинки та викликала правоохоронців.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури