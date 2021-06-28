В харьковском аэропорту задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
В аэропорту Харькова пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Задержание произошло в ходе контрольной проверки.
«Во время пограничного контроля пассажиров рейса «Харьков — Анталия» на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол», — говорится в сообщении.
Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.
Задержанного передали полиции. Информация о нем направлена в Украинское бюро Интерпола в Киеве. // РБК-Украина