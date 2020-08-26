Військовослужбовця та підприємця судитимуть за викрадення та продаж запчастин до авіатехніки ЗСУ 

Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох військовослужбовців (офіцерів) однієї з військових частин Збройних Сил України та представника однієї із комерційних структур, які були задокументовані на викраденні та збуті військового майна (ч. 3 ст. 410 КК України).

Згідно даних досудового розслідування, вказані військові службові особи, діючи за попередньою змовою з представником суб’єкта господарювання, діяльність якого пов’язана з постачанням комплектуючих на замовлення структурних підрозділів Державного концерну «Укроборонпром», здійснили викрадення та продаж останньому дороговартісних запчастин до авіаційної техніки (літаків МІГ-29), які перебували на балансовому обліку в Збройних Сил України.

Викрадене майно вилучено в ході документування злочинної діяльності.

Військовслужбовцям повідомлено про підозру у вчиненні викрадення військового майна (ч. 3 ст. 410 КК України), представнику комерційної структури – за фактом підбурювання до викрадення військового майна (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 410 КК України). Фігурантам кримінального провадження обрано запобіжні заходи.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювалось військовою прокуратурою Західного регіону, за матеріалами УСБУ у Львівській області.

ДБР