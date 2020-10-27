На Сумщині оголошено підозру голові фіктивної дільничної виборчої комісії

Нагадаємо: у селі Соснівка, що на Конотопщині, 25 жовтня була організована і працювала самостійно створена незаконна виборча дільниця. Працівники поліції в рамках відкритого кримінального провадження встановлюють організаторів дільниці -«двійника» та інші обставини цієї справи.

Як встановили слідчі, частина місцевих жителів не були згодні на приєднання їх села до Попівської об’єднаної територіальної громади, і вирішили самостійно організувати голосування за депутатів та голову Соснівської сільради.

Для цього власними силами надрукували бюлетені та запрошення на вибори, а приміщенням під дільницю надав місцевий підприємець. В якості реквізитів «фейкової» дільниці організатори вказали номер офіційної ДВК 590211 та адресу фіктивної дільниці, в той час коли справжня ДВК працювала за іншою адресою. Тим самим вони ввели в оману більшу частину виборців, які в результаті так і не змогли реалізувати своє право вибору.

26 жовтня працівники слідчого управління ГУНП в Сумській області за погодженням з прокуратурою Сумської області голові фіктивної дільничної виборчої комісії оголосили підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та ч.1 ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області