На Вінниччині ще троє зрадників держави отримали максимальне покарання

Як раніше повідомляла Вінницька обласна прокуратура, за результатами підтримання прокурорами публічного обвинувачення на початку травня цього року Вінницький міський суд виніс перший вирок за ч. 1 ст. 111 КК України, визнавши винним та засудивши 55-річного громадянина України за державну зраду та призначивши йому максимальну міру покарання – позбавлення волі на строк 15 років.

На сьогодні за наслідками розгляду аналогічних обвинувальних актів, переданих до суду Вінницькою обласною прокуратурою, судом постановлено вироки ще трьом громадянам України – 50-річному та двом 26-річним чоловікам.

Усі вищезазначені фігуранти після 24.02.2022 разом добровільно зголосилися воювати у лавах збройних сил російської федерації проти української армії та українського народу.

Втім під час бойового зіткнення з військовослужбовцями ЗСУ були захоплені ними в полон та доставлені до правоохоронних органів.

Суд вважав висунуті прокурором обвинувачення обґрунтованими, а докази достатніми, відтак визнав указаних осіб винними у державній зраді та призначив кожному максимально можливу міру покарання – позбавлення волі на 15 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Судові розгляди обвинувальних актів за ч. 1 ст. 111 КК України, переданих до суду Вінницькою обласною прокуратурою, тривають.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури