Поліція затримала нетверезого водія автомобіля «Мерседес МL», який збив на смерть велосипедиста у м. Іллінці

20 червня о 20:20 на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в м. Іллінці на вулиці Незалежності. Автомобіль «Мерседес МL» здійснив наїзд на велосипедиста, який отримав смертельні травми.

На місці події слідчо-оперативна група поліції провела першочергові слідчі дії. За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля «Мерседес ML» не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, який рухався по проїзній частині дороги.



Внаслідок аварії тяжкі травми отримав 58-річний велосипедист, який під час надання медичної допомоги в лікарні помер.

45-річний водій автомобіля за зовнішніми ознаками був у нетверезому стані. Освідування на стан сп’яніння затриманого виявило 0, 77 проміле алкоголя в організмі. Крі того, у нього відібрані зразки крові для проведення експертизи.

Водія «Мерседес МL» затримали в процесуальному порядку згідно ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.



За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого) Такий злочин карається ув’язненням терміном до 10 років.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції

Вінницької області

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