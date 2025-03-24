Судитимуть прикарпатця, який побив до смерті свого знайомого

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Надвірнянщини за фактом умисного спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений у грудні 2024 року до смерті побив свого односельчанина. Того дня нетверезий 49-річний мешканець села Пнів вирішив зв’язувати стосунки із своїм знайомим, якого запідозрив у тому, що він знайшов його загублений мобільний телефон.

Він прийшов до будинку, де мешкав 41-річний знайомий, але його вдома не було. Через деякий час він з’ясував, що той перебуває у гостях в іншого односельчанина. Прибувши туди, він почав вимагати, щоб чоловік повернув телефон, а коли почув відмову – вдарив його в обличчя. Далі підозрюваний бив чоловіка металевою арматурою та ногами.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, проте від отриманих травм чоловік помер.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура