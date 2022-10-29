У Житомирі біля зруйнованого російською бомбою приміщення ліцею посадовиця виправдовувала військову агресію РФ

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством фактів, посадовиці навчального закладу повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України, а також глорифікації її осіб (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Слідством установлено, що заступниця директора одного з ліцеїв міста Житомира, у квітні 2022 року, перебуваючи біля зруйнованого ворожою авіабомбою ліцею, заявила своїм колегам, що у знищенні навчального закладу винна влада України, а не російський агресор.

Колег, які прийшли прибирати руїни ліцею, підозрювана намагалася переконати у тому, що керівництво України спровокувало росіян, які проводять спецоперацію, вистрілити. Вона засуджувала дії української влади, стверджуючи, що потрібно було домовитися з росією та прийняти їхні умови.

Фігурантка провадження виправдовувала злочини збройних сил рф, які «ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та діючої влади», і взагалі, «президент рф не віддавав наказу про повномасштабне військове вторгнення в Україну, ніякої збройної агресії з боку росіян в Україні немає, а Крим завжди належав росії».

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Викрито злочин за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управлінням СБ України в області та другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, який проводить досудове розслідування.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури