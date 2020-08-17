Появилось видео поджога автомобиля журналистов «Схем»

В ролике использовано видео с камер наблюдения

В сети опубликовали видео момента, когда подожгли автомобиль программы «Схеми». В ролике использовано видео с камер наблюдения, а также съемки свидетелей инцидента.

Видео поджога обнародовало издание «Радио Свобода».

На видео видно, как за несколько секунд до пожара к автомобилю подходит человек, через какое-то время авто загорается, а неизвестный убегает.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы «Схемы»; журналист Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники УГО.

Позже полиция открыла дело по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных. // РБК-Украина