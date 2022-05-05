СБУ затримала майора поліції, який працював на Росію від початку війни

Через родича затриманого, пенсіонера «ОМОНу» з Бєлгорода, ФСБ дали затриманому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об’єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів ЗСУ територією області.

В Харкові співробітники контррозвідки СБУ затримали майора місцевого управління поліції, який передавав ФСБ розвіддані.

Як повідомили в Службі безпеки, Росія завербувала затриманого через його родича — пенсіонера «ОМОНу» з Бєлгорода. В ФСБ агентові дали завдання фіксувати на фото військові та цивільні об’єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів ЗСУ територією області.