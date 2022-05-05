СБУ затримала майора поліції, який працював на Росію від початку війни
Через родича затриманого, пенсіонера «ОМОНу» з Бєлгорода, ФСБ дали затриманому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об’єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів ЗСУ територією області.
В Харкові співробітники контррозвідки СБУ затримали майора місцевого управління поліції, який передавав ФСБ розвіддані.
Як повідомили в Службі безпеки, Росія завербувала затриманого через його родича — пенсіонера «ОМОНу» з Бєлгорода. В ФСБ агентові дали завдання фіксувати на фото військові та цивільні об’єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів ЗСУ територією області.
«Співробітники СБУ задокументували, що за цей час зловмисник встиг сфотографувати та передати через «Телеграм» до росії фотознімки будівель Управління СБУ в Харківській області, Головного Управління Національної поліції в Харківській області, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військовослужбовців, а також фото військової техніки на території Харкова і області», — розповіли в українській спецслужбі.
Майор пересувався областю на службовому авто зі спецталоном. Це дозволяло зловмиснику уникати огляду на блокпостах.
Затримали ворожого агента на одному з блокпостів біля Харкова. Під час огляду автомобіля виявили три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат.
«Наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій співробітника поліції за конкретними статтями Кримінального кодексу України, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів та обрання стосовно нього запобіжного заходу», — повідомили в СБУ. // LB.ua