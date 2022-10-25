Правоохоронці передали до АРМА російське та білоруське майно на суму понад ₴844 мільйона

Під час досудового розслідування слідчі встановили майно суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з рф та рб. Ухвалами судів Києва на дані об’єкти накладено арешт, усі активи працюватимуть на бюджет нашої держави.

В управління Агентству з розшуку та менеджменту активів передано низку майна, що належить громадянам російської та білоруської федерації. Загальна сума арештованого – понад 844 млн. гривень. Досудове розслідування здійснюється за матеріалами Головного управління національної поліції у місті Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Поліцейські столичного главку розслідують низку кримінальних проваджень за ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Києва Артем Родигін, у рамках досудового розслідування слідчі провели ряд санкціонованих обшуків задля вилучення документації в якості речових доказів:

«Відповідно до ухвал місцевих судів за клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури російське, білоруське майно та кошти арештовано й передано до державного управління. Серед вилученого – 22 одиниці сільськогосподарської техніки, частка у статутному капіталі вагонобудівного заводу у розмірі 25 відсотків, 645 вагонів та інше майно організації, власником якого є громадянин рф. Також у переліку наявні три локомотиви білоруського об’єднання та гроші на банківських рахунках однієї з організації, власником якої є громадянин рб».

Нині у межах досудового розслідування тривають заходи щодо встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб рф, рб та їх резидентам.

Відділ комунікації поліції Києва