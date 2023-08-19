Столичні дільничні офіцери поліції затримали чергового наркозбувача

Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в чоловіка 15 зіп-пакетів із солями PVP. Зловмисник планував залишити схованки з наркотиками на території району. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Під час патрулювання території Дніпровського району дільничні офіцери поліції помітили неподалік хостелу на вулиці Пантелеймона Куліша невідомого, який помітно занервував побачивши поліцейських.

«Під час поверхневого огляду, разом із колегами Олександром Потрібним та Дмитром Ніколайчуком, ми виявили в сумці чоловіка п’ятнадцять зіп-пакетів із білою кристалоподібною речовиною, схожою на наркотичну, загальною масою 15 грамів. Чоловік хотів збути наркотики шляхом залишення схованок на території району. Слідчо-оперативна група вилучила речовину для проведення необхідної експертизи. Порушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини уродженець Запорізької області, 2000 року народження», – розповів дільничний офіцер поліції Олександр Мозговий.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває», — зазначив правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва