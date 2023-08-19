Столичні дільничні офіцери поліції затримали чергового наркозбувача

Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в чоловіка 15 зіп-пакетів із солями PVP. Зловмисник планував залишити схованки з наркотиками на території району. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Під час патрулювання території Дніпровського району дільничні офіцери поліції помітили неподалік хостелу на вулиці Пантелеймона Куліша невідомого, який помітно занервував побачивши поліцейських.

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«Під час поверхневого огляду, разом із колегами Олександром Потрібним та Дмитром Ніколайчуком, ми виявили в сумці чоловіка п’ятнадцять зіп-пакетів із білою кристалоподібною речовиною, схожою на наркотичну, загальною масою 15 грамів. Чоловік хотів збути наркотики шляхом залишення схованок на території району. Слідчо-оперативна група вилучила речовину для проведення необхідної експертизи. Порушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини уродженець Запорізької області, 2000 року народження», – розповів дільничний офіцер поліції Олександр Мозговий.

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За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває», — зазначив правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва

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