У Рівненському районі затримали торговця зброєю (фото)

Рівненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного збуту бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що незаконний «бізнес» організував 25-річний чоловік, раніше судимий за майнові злочини. Він двічі, у травні та червні цього року, в ході оперативних закупок, збув 5 наступальних осколкових гранат РГД-5, 5 пострілів до ручного гранатомета РПГ, а також ручний гранатомет РПГ-7В.

Зловмисник продавав боєприпаси дистанційно: покупці скидали йому гроші на банківську картку, а тоді він відправляв клієнтам координати місця, де був захований «товар».

Чоловіку вже повідомили про підозру, наразі він перебуває в Рівненському слідчому ізоляторі. Встановлюються шляхи походження боєприпасів.

Досудове розслідування доручено працівникам ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області. Оперативний супровід забезпечує військова контррозвідка СБ України.

Найсуворіший вид покарання за вчинення зазначених злочинів – позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури