На Вінниччині керівника відділу ОТГ затримали під час отримання 5 тисяч доларів хабаря

Сьогодні, 24 вересня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі поліції затримали керівника відділу однієї з територіальних громад Вінницького району після отримання ним у власному автомобілі неправомірної вигоди.

Встановлено, що посадовець вимагав п’ять тисяч доларів США неправомірної вигоди у мешканця Вінницької області, який хотів взяти в оренду земельну ділянку площею близько 35 га. За вказану суму обіцяв провести державну реєстрацію речових прав на цю ділянку.

Посадовець затриманий в процесуальному порядку згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Немирівська окружна прокуратура.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області