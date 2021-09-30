Кіберполіцейські Закарпаття викрили виноградівця, який незаконно привласнював чужу криптовалюту

Співробітники кіберполіції в Закарпатській області спільно з місцевою поліцією під процесуальним керівництвом Ужгородської окружної прокуратури розшукали чоловіка, який привласнював паролі від особистих поштових скриньок та забирав їх кошти.

Кіберполіцейські Закарпаття на одному із форумів сумнівної репутації помітили чоловіка, який є мешканцем нашої області.

Правоохоронці одразу ж почали роботу з виявлення протиправної діяльності цієї особи. Виявилося, що 30-річний виноградівець, використовуючи спеціальні програми, зламував паролі до особистих поштових скриньок громадян.

Після отримання доступу до їх персональних даних, чоловік шукав серед листів інформацію про співпрацю з криптобіржами. Потім намагався привласнити чужі кошти. Поліція Закарпаття встановила, що кількість потерпілих від його незаконної діяльності може сягати близько 150 осіб лише на території нашої області. Наразі встановлюються їх особи та суми незаконно привласнених коштів.

Правоохоронці за ухвалою суду провели обшук в помешканні фігуранта справи. У нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та три жорсткі диски, що використовувалися у незаконних цілях. Експертиза дозволить поліції визначити масштаби шкоди від такої діяльності виноградівця.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, тобто Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області