У Житомирі судитимуть вчительку, яка називала звірства російських окупантів у Бучі «постановкою»

Житомирська обласна прокуратура інформує про скерування до суду обвинувального акту щодо місцевої вчительки, яка жорстокі розстріли мирних жителів Бучі називала «постановочними» сюжетами, а військову агресію рашистів – «спецоперацією».

Жінку звинувачують за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликів до підтримки рішень і дій держави-агресора, збройних формувань (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Слідство встановило, що колабораційною діяльністю вчителька української мови однієї з шкіл Житомира займалася безпосередньо під час засідання методоб’єднання вчителів-мовників, яке відбувалося зранку, 10.05.2022. Педагогиня з таким запалом переконувала колег, що в Україні не війна, а «військова спецоперація» збройних сил рф, які надають допомогу «братському» українському народові, що її голосна агітація розносилася шкільним коридором.

Прихильниця окупантів принижувала українських захисників, стверджуючи, що вони не здатні захистити український народ.

Обвинувачена заявляла, що українські ЗМІ дезінформують населення про наслідки російської окупації у містах і селах, зокрема, називаючи жорстокі розстріли мирних жителів Бучі «постановочними» сюжетами.

Такі дії караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Раніше інша жителька Житомира, вже була засуджена за подібні висловлювання. У дворі багатоповерхівки, обравши «жертвами» своєї пропаганди сусідів і перехожих, жінка намагалася їх переконати, що російський агресор насправді прийшов в Україну для того, щоб захистити російськомовне населення від нібито утисків «нацистів». Засуджена переконувала, що «політика путіна» піде на користь нашій державі. // Судовий репортер