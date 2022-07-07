Закарпатця засуджено до 8 років за ґратами за вчинення ДТП, в якій загинула дитина

За доводами прокурора Берегівської окружної прокуратури 45-річного мешканця с. Велика Добронь засуджено до 8 років ув’язнення за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Дії чоловіка призвели до смерті 9-річного хлопчика та травмування іншого, 8-річного потерпілого.

Йдеться про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася у с. Серне на Берегівщині наприкінці 2021 року. Чоловік, керуючи автомобілем «Audi A6» напідпитку, наїхав на дітей, які стояли на узбіччі. Після цього проїхав ще 250 м і зупинився лише після того, як легковик з’їхав у кювет і зіткнувся із огорожею приватного будинку.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину у скоєному. Крім покарання у виді позбавлення волі Мукачівський міськрайонний суд позбавив закарпатця права керування транспортними засобами на 10 років. Вступ вироку в законну силу очікується, до того часу громадянин перебуватиме під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури