Поліція Дніпра затримала двох «мародерів» за крадіжку

На станції метро злочинці проникли до зачиненого магазину та викрали товар.

Злочин стався 27 лютого близько 14-ї години на території станції метро Вокзальна в Центральному районі міста. Скориставшись тим, що торгівельні павільйони зачинені, двоє чоловіків, розбивши скло, проникли до магазину та заволоділи товаром.

Під час патрулювання поліцейські відділу реагування патрульної поліції Дніпровського районного управління поліції затримали двох чоловіків відразу після скоєння злочину. Правоохоронці затримали підозрюваних, 31 та 35 років, в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Триває слідство.