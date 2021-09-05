В СБУ поступило сообщение с угрозами о покушении на первых лиц государства

В Службу безопасности Украины позвонил аноним и сообщил покушении на первых лиц государства.

Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства. Сотрудники Службы оперативно отреагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры», — сообщил Дехтяренко.

В то же время, в СБУ не подтвердили, но и не опровергли, что угрозы были в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Детали5 сентября СМИ начали распространять информацию, что СБУ позвонил аноним и сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады.

Как сообщали СМИ, тот, кто звонил, представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры и рассказала, что одолжила телефон.

К слову, в феврале этого года в Кривом Роге 59-летний неработающий местный житель угрожал взорвать квартиру родителей Президента Украины Владимира Зеленского.