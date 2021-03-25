У Службі безпеки України пояснили склад інкримінованих Семенченку та Шевченку злочинів

Правоохоронці заявили, що вони створили незаконне збройне формування під виглядом громадської організації.

Екснардеп Семен Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг, яка фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена і вважається незаконними збройними формуваннями.

Про це на брифінгу повідомив начальник головного управління СБУ в Києві і області Олег Головань.

Ця ГО готувала колишніх військових офіцерів та експравоохоронців під приводом наймання для виконання завдань з охорони, але насправді відбувалася вербовка, заявив Головань.

«Задокументовано, що Семенченко користувався підтримкою Шевченка і зареєстрував на території іноземної держави приватну військову компанію. Підготовка наших громадян відбувалася для працевлаштування за кордон. За чинним законодавством це протиправно, це фактично наймитство», — пояснив він.

За словами Голованя, Шевченко забезпечував постачання амуніції, обладнання, вибухівки для тренувань військових. Під час обшуків було вилучено боєву вогнепальну зброю, набої та вибухівку, вільний обіг яких заборонений законодавством.

«Вилучили документи, які підтверджують діяльність на території України приватної військової компанії і підготовку до скоєння злочину — наймитства, їх вводили в оману, що вони працюють у приватній охоронній компанії», — зазначив Головань.

У СБУ також додали, що Шевченко підозрюється в причетності до організації каналу товарів військового призначення з Росії, товар реалізовували на українські підприємства.

Семенченку інкримінують, що він створив в Україні, очолював і забезпечував незаконне збройне формування. Факт реєстрації ПВК на території іноземної держави розглядається як загроза наймитства особами, які входили до складу формування і Семенченком також. Наразі оголошено шість підозр, але їх кількість збільшиться, запевнили правоохоронці.

Семенченку оголосили підозру за ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).

Шевченку оголосили за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності — карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої) та ч.2 ст. 333 (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене повторно чи групою — карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).

Сам Шевченко у Facebook заявив, що у 2018 році справді мав плани стати інвестором створення охоронної компанії задля роботи в Сирії та Афганістані по охороні об’єктів та супроводженню конвоїв за контрактами Держдепу США.

«Проте після декількох місяців попередньої роботи, перемовин і зустрічей в Афганістані та в Іраку (в тому числі у Посольстві США у місті Багдад) та заяви Трампа наприкінці 2018 року про вивід контингенту і зменшення присутності США у цих країнах, питання про співпрацю стало неактуальним. На цьому моя участь у створенні охоронної компанії для роботи за кордоном була завершена від слова «взагалі». А Семен тим часом створив власну охоронну компанію в Україні і мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення», — написав він.

Нагадаємо, що учора Служба безпеки України повідомила про викриття нелегальної приватної військової компанії, організаторами якої назвали Семенченка і Шевченка. За даними СБУ, «діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки».

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Голова виконкому Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що ця ПВК діяла вже протягом кількох років і переважно на території Польщі і відкрито тренувала людей.

Саакашвілі вважає, що ця справа є «розправою СБУ над НАБУ». Шевченко — один з перших, хто заявляв про так званий вагнер гейт і зрив спецоперації. // LB.ua