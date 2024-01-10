Наркобізнес на 100 мільйонів гривень: на Чернігівщині оголошено про підозру членам ОЗГ

Слідчі Чернігівського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури оголосили зловмисникам, які облаштували наркоплантацію площею в 2 гектари, про підозру в організації стійкої організованої злочинної групи. Спільники перебувають під вартою без права внесення застави.

Викриття наркоділків відбулося влітку минулого року. Оперативники карного розшуку обласної поліції спільно з кримінальним блоком та підрозділом кримінального аналізу Чернігівського райуправління на території Ріпкинської громади разом з оперативними співробітниками Чернігівського прикордонного загону виявили 2 гектари культивованих конопель.

Там же, у будівлях на ділянці, відбувалася переробка та фасування наркосировини, а також зберігалася готова до збуту продукція — 90 пакетів подрібненого наркозілля.

На території ділянки поліцейські провели санкціонований обшук. В ході слідчої дії було вилучено майже 104 кілограми канабісу. Його вартість на «чорному ринку» може перевищити 16 мільйонів гривень. Загалом же власники незаконної плантації розраховували на річний прибуток у сумі понад 100 мільйонів гривень, за результатами збору всього урожаю.

Також на місці події поліцейські виявили та вилучили вентилятори, спеціальні сушарки, електронні ваги та інше лабораторне обладнання.

Поліцейські затримали на місці озброєного організатора злочину та двох його спільників, вилучивши автомат та пістолет з пристроями для безшумної стрільби. Згодом, у ході досудового розслідування, поліцейські встановили причетність до незаконної діяльності ще двох фігурантів. Ці особи за попередньою змовою зі зловмисниками допомагали членам організованого злочинного угруповання виготовляти канабіс.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури продовжують здійснювати досудові розслідування у провадженнях:

за ч. 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, зберігання, збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою);

частина 3 статті 28 Кримінального кодексу України, за ч. 2 статті 310 Кримінального кодексу України (незаконне вирощування конопель, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 28 ККУ, за ч. 1 статті 263 ККУ Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, вчинене організованою групою).

Передбачене законом покарання за найтяжчою з них — позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі слідчі поліції оголосили лідеру угруповання та двом його найближчим поплічникам підозри в організації стійкої організованої злочинної групи. Їх поміщено під варту без права внесення застави.

Два помічники наркоторговців також перебувають під вартою, їм оголошено підозри за фактами їхньої незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області