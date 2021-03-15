За знущання над полоненими двом охоронцям в’язниці бойовиків «Ізоляція» заочно оголошено підозру

Загалом на сьогодні поліція викрила та заочно притягує до відповідальності сімох бойовиків, причетних до злочинів в «Ізоляції», на чолі з керівником тюрми.

Поліцейські управління протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми, слідчого управління (служби детективів) та за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури задокументували злочинну діяльність двох учасників незаконного воєнізованого формування «Министерство государственной безопасности», що контролюється РФ.

Встановлено, що з 2016 року чоловіки, 33 та 50 років, охороняли незаконно позбавлених волі осіб у підпільній катівні, розташованій на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у м. Донецьку. Тюремники застосовували до них фізичне та психологічне насилля, а також використовували для примусових робіт.

Фігурантам заочно повідомлено про підозру у торгівлі людьми, участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб ( ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Документування злочинів бойовиків, пов’язаних із функціонуванням в’язниці «Ізоляція» триває.

Відділ комунікації поліції Донецької області