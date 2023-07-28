Жителя Прикарпаття затримали за підозрою у вбивстві односельця

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури 24-річному місцевому жителю повідомлено про підозру в умисному вбивстві ( ч.1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 26 липня 2023 року в одному із сіл Коломийського району підозрюваний позбавив життя 46-річного знайомого.

Між чоловіками виник конфлікт під час розпивання спиртного. В ході сварки молодший із чоловіків почав наносив удари руками і ногами по голові та тілу потерпілого, спричинивши йому численні травми голови та тіла з ушкодженнями внутрішніх органів, а також переломами кісток і ребер.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень чоловік помер.

Підозрюваного у вбивстві затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прокурори скерували до суду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини події.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Івано-Франківській області.

За вказане правопорушення чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Івано-Франківська обласна прокуратура