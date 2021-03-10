У столиці затримали чоловіка за розбійний напад на дівчину

Зловмисник застосував до потерпілої газовий балончик, забрав сумку з речами та втік. Слідчі повідомили киянину про підозру та на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою.

Подія трапилася на вулиці Каштановій у Деснянському районі столиці. До столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на жінку. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку.

Начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала розповів про те, що зловмисник підійшов до 21 – річної жінки на вулиці та розпилив їй в обличчя сльозогінний газ:

«Скориставшись безпорадним станом потерпілої, чоловік забрав її сумку з особистими речами та втік. В результаті проведення комплексу розшукових заходів ми затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 32 – річний киянин, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини затримали. Крім того, слідчі вилучили у нього речовий доказ — мобільний телефон потерпілої, інші речі він викинув у сміттєвий бак».

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №3 слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. На час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва