На Одещині під час одержання хабаря затримали оперуповноваженого Нацполіції

Державне бюро розслідувань, за сприяння ДВБ Нацполіції, припинило системні факти вимагання від громадян коштів за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідчі ТУ ДБР у Миколаєві затримали 26-річного оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України під час одержання другої частини неправомірної вигоди.

За даними слідства, працівник поліції отримав неправомірну вигоду двома частинами від мешканки Одеси. За гроші він гарантував їй уникнення від відповідальності за виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру.

Також проведено низку обшуків у помешканнях осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за результатами яких вилучено предмет неправомірної вигоди.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, перевіряється можлива причетність інших працівників правоохоронних органів до вчинення вказаного злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативне супроводження — Одеське управління ДВБ Нацполіції України.

Державне бюро розслідувань