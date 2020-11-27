На Одещині підлітки ночами викрадали скутери (фото)

Хлопці 15-ти та 16-ти років потай від дорослих тікали ночами з дому і на мопеді, що належить батькам одного з них, їздили довколишніми селами і містечками у пошуках мототранспорту, який можна було привласнити.

Підсвічуючи двори ліхтариком, юнаки видивлялися мопеди і викочували їх з обійстя. Якщо в замку запалювання був ключ, додому поверталися на ньому, в іншому випадку – брали транспортний засіб «на буксир» . Таким чином за кілька днів правопорушники викрали п’ять мопедів у Кулевчі, Миколаївці-Новоросійській та Арцизі.

Співробітники Саратського відділення поліції встановили неповнолітніх зловмисників. Викрадені транспортні засоби вилучили з двору одного з хлопців: вони були сховані в підсобному приміщенні.

«Під час розмови з поліцейськими правопорушники пояснили, що нібито не розуміли наслідків своїх дій. Та хочу наголосити: відповідно до чинного законодавства, вони кваліфікуються як незаконне заволодіння транспортними засобами за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої», — зазначив начальник Саратського відділення поліції Ігор Чебан.

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