Водію, який п’яним збив малолітнього на пішохідному переході, обрано запобіжний захід

За рішенням Шевченківського районного суду столиці 42-річний керманич «БМВ» перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Подія сталася 1 січня поточного року у Подільському районі столиці. Водій легковика «БМВ» скоїв наїзд на 12-річного хлопчика, який переходив проїжджу частину на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій під час перетину перехрестя проспекту Свободи та вулиці Світлицького здійснив наїзд на малолітнього, а після скоєного втік з місця події. Патрульні поліцейські, які отримали орієнтування на авто, зупинили порушника в Оболонському районі столиці. Потерпілого хлопчика з травмами різного ступеню госпіталізовано у лікарню.

Керманича поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав 1.00 проміле алкоголю в організмі водія.

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігуранту повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобово домашнього арешту. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва