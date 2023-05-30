У Дніпрі затримали грабіжників, які напали на двох чоловіків

У Дніпрі посеред вулиці двоє хлопців побили та пограбували чоловіка.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на патрульну поліцію Дніпропетровської області.

У Чечелівському районі Дніпра двоє молодиків напали на чоловіка, побили його, забрали телефон та гроші. На місце події приїхали поліцейські, яким постраждалий описав зловмисників.

На вулиці Новокримській патрульні помітили двох осіб, схожих за прикметами на грабіжників. Коли хлопці побачили поліцейську машину, вони різко почали йти в іншу сторону та не реагували на вимогу зупинитися.

Двох підозрюваних наздогнали та затримали. В одного з них знайшли гроші та телефон побитого чоловіка.

Крім того, з’ясувалося, що хлопці напали на ще одного чоловіка. У нього також відібрали гроші та телефон.