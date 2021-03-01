В Кривом Роге убийцу-беглеца достали из дивана

После объявления приговора суда, осужденный самостоятельно освободился от электронного браслета и скрылся с места жительства.

По оперативной информации работники полиции установили, что беглец может находиться по месту жительства родных в селе Красные Поды Криворожского района.

Так, 26 февраля оперативные сотрудники отделения полиции № 3 Криворожского районного управления полиции совместно с подразделением специального назначения КОРД задержали преступника, который на время задержания скрывался от правоохранителей в диване.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского районного управления полиции.

Следствием было установлено, что в конце января 2016 года на одной из улиц Покровского района подозреваемый совершил разбойное нападение на женщину, нанеся последний тяжелые телесные повреждения, в результате которых женщина скончалась.

В течение почти трех лет гражданин находился под стражей, однако в мае 2019 года суд до вынесения окончательного наказания, изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

В мае 2020 года 30-летнего мужчину суд признал виновным и приговорил к 17-ти годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 115 (убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Осознавая тяжесть наказания злоумышленник освободился от электронного средства контроля и исчез со своего места проживания. Полицией мужчина был объявлен в розыск.

krlife.com.ua