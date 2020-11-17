На систематичному хабарництві викрито харківського податкового начальника

«На гарячому» погорів начальник одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця щомісячну «данину» у 100 тисяч гривень, щоб не притягувати його до кримінальної відповідальності.

Зафіксовано два епізоди отримання чиновником хабарів. Сумарно він отримав 170 тисяч гривень лише з одного підприємця.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. За місцями роботи і проживання посадовця тривають обшуки.

Служба безпеки України