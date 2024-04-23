Судитимуть керівницю штабу путінської «Юнармії» на захопленій Луганщині

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівниці підрозділу російської «Юнармії» у так званій «лнр» за фактом колабораційної діяльності, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в листопаді 2022 року жінка стала «начальником штабу регіонального відділення всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного суспільного руху «Юнармія» в «лнр», який фактично є одним із основних механізмів мілітаризації, мобілізації та військової підготовки молоді в рф.

На території псевдореспубліки формування почало діяти з 2019 року. Започатковане «2-м армійським корпусом народної міліції лнр». А після «приєднання» псевдореспубліки до рф набуло нового статусу.

На території тимчасово окупованої Луганщини жінка займається організацією російського руху, залучаючи до нього школярів.

Дітей там навчають військовій справі.

Крім того, так звана «керівниця» дотепер проводить пропаганду серед школярів з метою заохочення їх до вступу до збройних сил та інших силових структур росії, «урочисті посвяти» в «Юнармію» учнів освітніх закладів на захопленій території регіону.

Бере участь у політичних заходах та пропагандистських медіакампаніях на підтримку рф.

Її дії порушують норми Женевської конвенції «Про захист цивільного населення під час війни» 1949 року та є воєнним злочином.

Наразі вона перебуває на території так званої «лнр» та оголошена в розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід ‒ Управління міграційної поліції ГУНП в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури