На Одещині побита співмешканцем вагітна жінка втратила дитину

Під час сварки з 42-річним співмешканцем, що сталася в одному з сіл Іванівської ОТГ, чоловік вдарив жінку на четвертому місяці вагітності ногою в живіт та голову, після чого у тої невдовзі стався викидень.

Потерпіла звернулася по допомогу в лікарню та поліцію.

Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. В рамках досудового розслідування призначені експертизи, допитуються свідки, збираються докази вини фігуранта.

Відділення поліції № 1 Березівського районного відділу поліції