Зек видурював у людей гроші нібито на лікування пораненого бійця ЗСУ

Як встановили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області та співробітники Львівського районного управління поліції №1, 29-річний мешканець Львівщини займався шахрайством, перебуваючи в одній з львівських установ виконання покарань, де за рішенням суду відбував покарання за крадіжки.

Зловмисник отримав доступ до мережі Інтернет, створив під вигаданим іменем профіль в одній із соціальних мереж та розмістив неправдиве оголошення про збір коштів нібито для лікування пораненого бійця ЗСУ.

В подальшому він вступав у переписку з відвідувачами свого акаунту і переконував їх переказувати кошти у сумі від 500 до 1000 гривень на вказаний ним рахунок. Отримані таким чином гроші шахрай привласнював.

Правоохоронці задокументували чотири таких епізоди.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушщення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших потерпілих від злочинних дій підозрюваного.

Відділ комунікації поліції Львівської області