У розбещенні 10-річної дівчинки підозрюють мешканця Дніпропетровщини
За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю у розбещенні малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).
За даними слідства, матір з донькою винаймали житло у 54-річного чоловіка у м. Синельникове.
Скориставшись відсутністю матері, підозрюваний завів дитину до кімнати та вчинив розпусні дії щодо неї.
Дівчинка розповіла про те, що трапилося, матері, і та викликала поліцію.
За результатами слідчих заходів і допиту дитини з використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження із неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій підозрюваним підтвердилася.
Наразі прокурором до суду скеровано клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської облпрокуратури