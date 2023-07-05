У розбещенні 10-річної дівчинки підозрюють мешканця Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю у розбещенні малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, матір з донькою винаймали житло у 54-річного чоловіка у м. Синельникове.

Скориставшись відсутністю матері, підозрюваний завів дитину до кімнати та вчинив розпусні дії щодо неї.

Дівчинка розповіла про те, що трапилося, матері, і та викликала поліцію.

За результатами слідчих заходів і допиту дитини з використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження із неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій підозрюваним підтвердилася.

Наразі прокурором до суду скеровано клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури