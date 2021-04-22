В Мариуполе неадекватный «антимасочник» с топором разнес супермаркет (видео)

В Мариуполе произошло вооруженное нападение на супермаркет АТБ на проспекте Нахимова. Как свидетельствует видео из соцсетей, антикарантинный «перфоманс» 22 апреля устроил местный житель, который ворвался в магазин с топором и стал крушить все на своем пути.

При этом хулиган кричал, что делает это из мести за жену, которую кто-то из сотрудников магазина якобы ударил из-за отсутствия у нее защитной маски.

Больше всего от действий дебошира пострадали кассы и полки с сигаретами. Люди в испуге убегали от агрессивного мужчины с топором.

Полиция немедленно установила личность агрессора и готовит ему подозрение.

Telegram-канал Оперативний УКР уточнил, что магазин разнес некий Иосиф Л., которого в свое в свое время уже привлекали к ответственности за отсутствие маски в другом супермаркете.

После обысков в доме хулигана он был задержан. Ему инкриминируют хулиганские действия. За это грозит от 3 до 7 лет, сообщает PavlovskyNews.

Внимание! На видео используется нецензурная лексика.

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»