На Одещині незаконна розробка надр завдала державі збитки більш ніж на 100 мільйонів гривень

Служба безпеки України задокументувала масштабну незаконну розробку надр у Біляївському районі Одеської області.

За попередніми даними досудового слідства, організувала незаконний бізнес місцева приватна комерційна структура. Ділки отримали офіційну ліцензію і почали видобувати пісок на площах, що значно перевищують розміри ліцензованих майданчиків. Вони реалізовували нелегально видобуту суміш місцевим приватним фірмам в обхід податкового законодавства.

У ході слідчих дій правоохоронці виявили вантажівки та екскаваторну техніку, що були задіяні на нелегальних роботах. За попередніми оцінками фахівців, протиправна діяльність завдала державі збитки на більше ніж 100 мільйонів гривень.

Проведено обшуки в офісі фірми та за місцями проживання фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку та бухгалтерію із доказами їх незаконної діяльності. Наразі на 12 одиниць спецтехніки судом накладено арешт, вирішується питання щодо накладення арешту на інше майно комерційної структури та особисте майно директора.

У межах розпочатого провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України триває слідство, планується повідомити про підозру директору компанії.

Документування оборудки проводилося спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

СБУ