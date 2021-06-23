На Одещині правоохоронці затримали 56-річного чоловіка за підозрою у вбивстві рідної матері

Правопорушнику оголосили підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після конфлікту з сином 84-річну жительку Нерубайської сільської громади поліцейські виявили на власному подвір’ї з розбитою головою. Правопорушник залишив по собі вибите скло на дверях, розкидані кругом речі зі слідами крові та інші речові докази, втім до останнього намагався приховати свою причетність до злочину і скрушно переконував правоохоронців, що знайшов матір без ознак життя, коли прокинувся.

Тільки під тиском беззаперечних доказів, які поліцейські зібрали з місця події, чоловік розповів, як в алкогольному сп’янінні побив матір дерев’яною палицею, змив з себе сліди крові, перевдягнувся у чисте і подзвонив у поліцію.

За результатами досудового розслідування фігуранту повідомили про підозру у вбивстві та помістили його до слідчого ізолятора. В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність чоловіка.

Одеське районне управління поліції № 2