На Одещині шестеро мародерів понесуть покарання за всією строгістю воєнного часу

Слідчі вже повідомили їм про підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України.

Двоє жителів Одеси віком 29-ти та 45-ти років серед білого викрали з будівлі місцевого підприємства електроприлади, зрізавши їх арматурними ножицями. Зловмисників схопив патруль, коли вони тікали з викраденим майном.

Ще один, 42-річний одесит у холі житлового будинку на вулиці Толбухіна, скориставшись відсутністю працівниці рецепшену, викрав зі стійки її мобільний телефон. Втім користуватися ним зловмиснику пощастило недовго: поліцейські чоловіка швидко викрили і повернули потерпілій її ґаджет.

26-річний громадянин сусідньої держави викрав в Одесі велосипед вартістю майже 18 тисяч гривень, який власник залишив біля свого будинку на вулиці Космонавтів, пристигнувши протиугінним тросом. Чужий двоколісник зловмисник залишив між гаражами неподалік від місця злочину, а коли повернувся за ним, аби продати, його зупинили правоохоронці, які впізнали велосипед по орієнтуванню.

39-річний ізмаїлець, який має за плечима кілька судимостей, не втримався в магазині перед кавою, набрав кілька пакетів запашного продукту і вийшов з приміщення, не заплативши. Встановили правоохоронці правопорушника, переглянувши камери відеоспостереження.

Так само вчинив з продуктами харчування та побутовою хімією і 34-річний житель Болграда. Чоловік набрав краму в магазині більш ніж на дві тисячі гривень, правда, після того, як поліцейські його викрили, частину товару повернув.

Наразі в територіальних підрозділах ГУНП в Одеській області триває слідство за всіма фактами майнових злочинів. Відповідно до санкції ч.4 ст.185 ККУ, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п′яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалами територіальних підрозділів поліції)