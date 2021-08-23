За добу в Бердянську шахраї ошукали пенсіонерів на суму більше ₴150 тисяч

У першому випадку літня жінка впустила до оселі незнайомців, а в другому – пенсіонер перевів на вказаний телефоном банківський рахунок всі свої заощадження. За обома фактами відкриті кримінальні провадження. Співробітники поліції вживають заходи щодо встановлення осіб зловмисників.

21 серпня до Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась місцева мешканка 1955 року народження із заявою про те, що близько 12 години невідомі жінка та чоловік, під виглядом соціальних працівників, зайшли до квартири її 91-річної матері, відволікли увагу пенсіонерки та викрали гроші в сумі більше 50 тисяч гривень.

Цього ж дня до Бердянського РВП звернувся 62-річний місцевий чоловік, який розповів, що йому на мобільний зателефонував невідомий, назвався працівником банку та повідомив що з карткою заявника проводилися несанкціоновані банком дії. Щоб уникнути крадіжки грошей, їх потрібно зняти та перерахувати на інший рахунок. Розгублений пенсіонер не вагаючись виконав усі вказівки псевдо працівника установи та перерахував більше 100 тисяч гривень на названий банківський рахунок. Згодом чоловік зрозумів, що став жертвою шахраїв.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.185 (Крадіжка) та ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

Співробітники поліції звертаються до громадян з проханням: проведіть бесіди зі своїми рідними та попередьте їх про те, що, залишившись в квартирі наодинці, впускати до помешкання незнайомців категорично забороняється. Тому поліцейські вкотре звертаються до містян з проханням нагадати своїм батькам правила, які дозволять вберегти майно і не дозволять себе обдурити:

– у разі повідомлення про «затримання» поліцією родича, що вчинив кримінальне правопорушення, перевірте цю інформацію і спочатку зателефонуйте родичу, якому «потрібна допомога»;

– не відчиняйте двері незнайомцям та не показуйте нікому, де ви зберігаєте гроші;

— у разі, якщо візитери представляються співробітниками комунальної служби чи соціальними працівниками, зателефонуйте диспетчеру чи в соціальну установу, щоб з’ясувати чи направляли їх на вашу адресу;

— ні за яких обставин нікому не повідомляйте персональні дані банківських карток та рахунків! Банки володіють усією необхідною інформацією і телефонувати до вас у них немає потреби.

Якщо ж ви стали жертвами шахраїв — негайно телефонуйте в поліцію за номером «102». За можливості, запам’ятайте зовнішність злочинців та особливі прикмети — це полегшить пошук і допоможе запобігти іншим злочинам.

Відділ комунікації поліції Запорізької області